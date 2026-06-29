حرائق موسم الحصاد تتكرر في الحسكة السورية وتتسبب بنزوح داخلي

شفق نيوز- الحسكة

تشهد محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، منذ بداية موسم الحصاد موجة من حرائق الأراضي الزراعية، أتت على مساحات واسعة من حقول القمح والشعير في عدة مناطق، وسط جهود متواصلة لفرق الإطفاء والأهالي للحد من انتشار النيران وتقليل حجم الخسائر.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في سوريا إن النيران التهمت خلال الأسبوع الماضي أكثر من خمسة آلاف دونم في ريف القامشلي حيث احترقت أراضي مزروعة بالقمح والشعير والعدس ومحاصيل اخرى إلى جانب احتراق مساحات واسعة أراضي تم حصدها (القش).

وأوضح المراسل إن حالة الرياح العاتية وحدوث حرائق في أكثر من 30 نقطة في يوم واحد ساهم في عدم قدرة فرق الاطفاء على السيطرة على النيران في الوقت المناسب ما ساهم باتساع رقعتها.

وقال مصدر إداري في فوج إطفاء الحسكة لوكالة شفق نيوز إن "أكثر من 30 ألف دونم من الأراضي احترقت خلال الأسبوعين الماضيين غالبيتها من الأراضي المحصودة".

وأكد أنه "لغاية الآن لا توجد إحصائيات دقيقة للحرائق جراء نشوبها في مواقع واسعة وإخماد العديد منها من قبل الأهالي قبل وصول فرق الإطفاء".

وخلال الأسابيع الماضية، سجلت حرائق في أرياف القامشلي والحسكة والدرباسية وعامودا وديرك ومناطق أخرى، حيث ساهمت الرياح وارتفاع درجات الحرارة في اتساع رقعة النيران وصعوبة السيطرة عليها في بعض المواقع.

وأفاد مسؤول في فوج إطفاء القامشلي، حسين محمد، لوكالة شفق نيوز بأن أسباب عدد من الحرائق لا تزال غير معروفة، فيما أغلب الحرائق تكون بسبب تماس كهربائي في خطوط نقل الطاقة التي تمر ضمن الأراضي أو من الحصادات وغرف المطبخ المتنقلة المرافقة لها.

وأكد أن "جميع فرق الإطفاء تعمل على مدار الساعة وتنتشر في نقاط متفرقة بهدف تأمين التدخل السريع في حال نشوب أي حريق في المنطقة وذلك وفق الإمكانيات المتاحة".

فيما دعا شيخموس حسو، وهو مزارع من ريف القامشلي، إلى تعزيز إجراءات الوقاية عبر إنشاء خطوط نار حول الحقول، وزيادة عدد فرق الإطفاء والآليات المخصصة للمناطق الزراعية، ورفع جاهزية غرف الطوارئ خلال موسم الحصاد، إلى جانب الإسراع في التحقيق بأسباب الحرائق واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تكرارها.

وطالب حسو، عبر وكالة شفق نيوز، الحكومة السورية بالعمل على تعويض المزارعين الذين تضررت محاصيلهم جراء الحرائق وذلك عبر إجراء تقييمات للخسائر وتقديم الدعم لهم في الموسم القادم كتوفير البذار أو القروض.

بدورها دعت مديرية زراعة الحسكة المزارعين المتضررين من حرائق المحاصيل إلى تقديم طلبات حصر الأضرار خلال أسبوع عبر الوحدات الإرشادية، مرفقة بالبيانات الشخصية ونوع المحصول المتضرر.

وأكدت أن الطلبات ستخضع للتدقيق تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما شدد مدير الزراعة هايل أحمد كلش على ضرورة الالتزام بالمهلة وتقديم بيانات دقيقة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أن فرقها استجابت لأكثر من ألف حريق في المحاصيل الزراعية خلال نحو شهر مع بداية موسم الحرائق في عموم سوريا، ما يعكس اتساع الظاهرة هذا العام بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وجفاف الأعشاب بعد موسم مطري جيد.

وتعد محافظة الحسكة من أهم المناطق الزراعية في سوريا، إذ تشكل زراعة القمح والشعير مصدر دخل رئيسي لآلاف الأسر، ما يجعل حرائق المحاصيل تشكل تهديداً مباشراً للأمن الغذائي وللاقتصاد المحلي، فضلاً عن آثارها الكبيرة على المزارعين الذين يعتمدون على موسم الحصاد لتأمين دخلهم السنوي.