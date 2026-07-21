حرائق الغابات تحصد أرواحاً في الجزائر وفرنسا وإسبانيا

شفق نيوز- الجزائر/ باريس/ مدريد

في ظل موجة حر شديدة تضرب شمال أفريقيا وأوروبا، تتواصل ‏حرائق الغابات في الجزائر وفرنسا وإسبانيا، مخلّفة قتلى وخسائر ‏واسعة، وتؤجج المخاوف من اتساع رقعة النيران‎.‎

وأعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، يوم الثلاثاء، وفاة 6 أشخاص ‏جراء حرائق الغابات التي اجتاحت عددا من ولايات البلاد خلال ‏الأيام الأخيرة، في حين تواصل فرق الحماية المدنية ومختلف ‏الأجهزة المعنية جهودها لإخماد تلك الحرائق.

وقالت الوزارة إن تعليمات صدرت إلى السلطات المحلية لإجراء ‏عملية إحصاء وجرد شاملة لكل الخسائر التي سجلت تمهيداً ‏لتعويض المتضررين، بناء على تقارير لجان ولائية تشرف على ‏تحقيقات ميدانية.

وتواصل فرق الحماية المدنية ومختلف الأجهزة المعنية جهودها ‏لإخماد الحرائق وحماية السكان والممتلكات، بدعم من وسائل ‏جوية تشمل طائرات ومروحيات، في ظل استمرار اندلاع حرائق ‏طالت غابات ومحاصيل زراعية في عدد من المناطق.

ومنذ نحو أسبوعين، اجتاح أكثر من 1400 حريق مناطق واسعة ‏شمالي الجزائر ملتهما الغابات والغطاء النباتي، بفعل موجات ‏الحر وهبوب رياح جنوبية حارة تعرف محليا باسم "الشهيلي".

وفي منطقة غيروند جنوب غرب فرنسا، لقي رجلا إطفاء حتفهما ‏في حريق، وذلك وسط موجة حر شديدة مستمرة في عدد من ‏الدول الأوروبية.

وكانت هذه المنطقة في حالة تأهب قصوى لمواجهة حرائق ‏الغابات، بعد أسبوعين من وفاة رجل إطفاء آخر في منطقة ‏سافوا ‌بجبال الألب الفرنسية.

وفي منطقة وادي الحجارة بوسط إسبانيا، استمرت حرائق ‏الغابات في الاشتعال خارج نطاق السيطرة لليوم السادس على ‏التوالي، مما أجبر السلطات على إجلاء أكثر من 1200 شخص.

وعملت فرق الطوارئ على احتواء النيران في ظل ارتفاع ‏درجات الحرارة إلى ما يزيد على 40 درجة مئوية، مما رفع ‏خطر الحرائق إلى مستويات قصوى.

ويأتي ذلك بعد أقل من أسبوعين من اندلاع أكثر حرائق الغابات ‏إزهاقا للأرواح في إسبانيا منذ عشرات السنين، والتي أودت ‏بحياة 13 شخصا بالقرب من بيدار بمقاطعة ألميريا جنوب البلاد.

وعانت ‌أوروبا من 3 موجات حر خانقة متتالية تقريبا هذا العام. ‏وعُزيت آلاف الوفيات الزائدة عن المعدلات ‌الطبيعية ‌إلى درجات ‏الحرارة العالية خلال الفترة من أيار/ مايو إلى حزيران/ يونيو ‏الماضيين.