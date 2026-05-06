حاملات طائرات فرنسية تتحرك نحو البحر الأحمر ضمن خطة لهرمز

شفق نيوز- باريس

أكدت القوات المسلحة الفرنسية، يوم الأربعاء، بأن مجموعة حاملات طائرات تتحرك إلى البحر الأحمر استعداداً لمهمة مستقبلية محتملة.

وأضافت القوات، وفقاً لرويترز، أن التحرك يأتي ضمن خطة فرنسية بريطانية تتعلق بتأمين الملاحة في مضيق هرمز.

ورجح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، موافقة طهران على الاتفاق لفتح مضيق هرمز، محذراً من "قصف أكبر" في حال عدم الموافقة.

وقال ترمب إن "إيران إذا وافقت على ما تم التوصل إليه فإن عملية الغضب الملحمي ستكون قد انتهت".

وأفاد مسؤولون أميركيون، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بأن واشنطن وطهران تقتربان من التوصل إلى اتفاق على مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب.

وذكر موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أن "الولايات المتحدة تتوقع رداً من طهران بشأن عدة نقاط رئيسية خلال 48 ساعة".