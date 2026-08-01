حادثة دمياط.. مصر تحذر من الشائعات وتؤكد استمرار التحقيقات

شفق نيوز- القاهرة

حذرت وزارة الخارجية المصرية، يوم السبت، من الأخبار "المغلوطة" حول ملابسات استهداف السفينتين بميناء دمياط، مؤكدة استمرار التحقيقات لتحديد الجهة المسؤولة عنه.

وقالت الخارجية المصرية، في تدوينة عبر حسابها في "فيسبوك" إن بعض وسائل الإعلام الأجنبية "تقوم بنشر أخبار غير دقيقة ومغلوطة حول الحادث".

وأهابت الوزارة بوسائل الإعلام الأجنبية تحري الدقة في تناول الحادث، وأكدت أهمية نقل ما يتعلق بالشأن المصري وحادث دمياط عن المسؤولين الرسميين.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية أعلنت، الأربعاء الماضي، اندلاع حريق في سفينتي غاز بميناء دمياط على ساحل البحر المتوسط، مؤكدة أن الحادث لم يسفر عن إصابات أو خسائر، فيما أكدت رئاسة مجلس الوزراء المصري، الخميس، أن الحريق نجم عن طائرة مسيّرة، مشيرة إلى أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة.