جيبوتي ترفض فرض رسوم على "باب المندب": سنحمي حقوقنا بجميع الوسائل

شفق نيوز- جيبوتي

أكدت السلطات الجيبوتية، يوم الأربعاء، رفضها أي محاولة لفرض رسوم على السفن العابرة لمضيق باب المندب، مشددة على أنها ستلجأ لـ"جميع الوسائل" لحماية حقوقها.

وقالت رئاسة جيبوتي، في تصريحات صحفية، إن "فرض رسوم للعبور من مضيق باب المندب يهدد أمن الملاحة والتجارة العالمية".

وأشارت إلى أنها تحتفظ بـ"حق اللجوء إلى جميع الوسائل لحماية حقوقنا السيادية وضمان سلامة الملاحة في البحر الأحمر".

وكانت مصادر إقليمية مطلعة، قد أفادت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بأن جماعة الحوثيين في اليمن تدرس فرض رسوم على السفن التجارية المارة عبر جنوب البحر الأحمر، بعد أسبوع من إعلانها فرض حصار بحري على السعودية، في خطوة قد تمثل تصعيداً جديداً يطال حركة الملاحة الدولية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المصادر أن الحوثيين يدرسون فرض رسوم على معظم السفن العابرة لمضيق باب المندب، الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن، من دون تحديد موعد زمني لتطبيق القرار، فيما لم يصدر تعليق رسمي من الجماعة.

وأضافت المصادر أن مسؤولين حوثيين ناقشوا الفكرة مع مسؤولين إيرانيين خلال زيارتهم إلى طهران في شهر تموز/ يوليو الجاري، حيث تركزت المباحثات على آليات فرض الرسوم وأهدافها، المتمثلة في زيادة الضغط على الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن السفن الصينية قد تُعفى من هذه الرسوم.