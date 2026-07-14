جولة مساء الثلاثاء.. ضربات أميركية متبادلة مع إيران والكويت تحصي خسائرها

شفق نيوز- واشنطن/ طهران/ الكويت

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، مساء الثلاثاء، تنفيذ جولة إضافية من الضربات ضد إيران، فيما رد الحرس الثوري الإيراني باستهداف قواعد في البحرين والكويت، في حين أحصت الأخيرة إصابة 4 من منتسبي قواتها المسلحة ووقوع أضرار مادية نتيجة التصدي لـ39 صاروخاً ومسيّرة.

وذكرت (سنتكوم) في بيان تابعته وكالة شفق نيوز، أنه "في تمام الساعة الثالثة مساءً بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة اليوم (العاشرة مساءً بتوقيت بغداد)، بدأت قوات القيادة المركزية الأميركية تنفيذ جولة إضافية من الضربات ضد إيران".

وأشارت إلى أن هذه الموجة تأتي "بهدف مواصلة إضعاف القدرات الإيرانية المستخدمة لمهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز".

كما أوضحت أن "هذه الضربات تأتي في الوقت الذي تستعد فيه القوات الأميركية لاستئناف فرض الحصار البحري على الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية".

ونوهت القيادة الأميركية إلى أن "الحصار يدخل حيز التنفيذ في الساعة الرابعة مساءً بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة (الحادية عشرة مساءً بتوقيت بغداد)".

At 3 p.m. ET today, U.S. Central Command forces began launching an additional round of strikes against Iran to continue degrading Iranian capabilities used to attack commercial shipping in the Strait of Hormuz. The strikes are taking place as American forces prepare to resume the… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 14, 2026

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني مساء الثلاثاء، أن قواته استهدفت في الموجة الثالثة من عملياتها، عدة مخازن أسلحة وأجزاءً من سفن وطائرات العدو ومنصة إطلاق طائرات MQ9 المسيّرة.

وأفاد الحرس الثوري في بيان، بأن القوات البحرية والجوية التابعة له قامت في الموجة الثالثة من "عملية النصر 2"، بتدمير العديد من مخازن الأسلحة وأجزاء من سفن وطائرات معادية في قاعدة الشيخ عيسى الجوية بالبحرين، وذلك خلال عملية متزامنة بالصواريخ والطائرات المسيرة قبل ساعات قليلة.

وأضاف أن قواته دمرت أو ألحقت أضراراً بعدد من الطائرات المسيرة بمهاجمة مهبط طائرات MQ9 المسيرة في قاعدة علي السالم بالكويت.

وذكر أن هذه الهجمات جاءت رداً على الاعتداءات التي شنها الجيش الأميركي، بعد ظهر اليوم، بمهاجمته عدداً من المواقع الساحلية للقوات المسلحة الإيرانية، مؤكداً أن "الرد سيستمر إذا تكررت هذه الاعتداءات".

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، مساء الثلاثاء، أن القوات المسلحة رصدت، منذ مساء اليوم وحتى الآن، عدد (1) صاروخ باليستي، وعدد (5) صاروخ جوال، وعدد (33) طائرة مسيرة معادية، وقد تم اعتراضها والتعامل معها.

وأشارت في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إلى أن "العدوان الإيراني أسفر عن استهداف عدد من المنشآت الحيوية والمدنية، وسقوط شظايا في عدد من المواقع بالبلاد، مما أدى إلى وقوع أضرار مادية".

وتابعت: "كما تم استهداف إحدى القطع البحرية التابعة للقوة البحرية الكويتية، وأصيب على إثر ذلك عدد (4) من منتسبي القوات المسلحة، حيث تلقوا الرعاية الطبية والعلاج اللازم، وحالتهم مستقرة".

بيان رقم (72)صرّح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان،بأن القوات المسلحة رصدت، منذ مساء اليوم وحتى الآن، عدد (1) صاروخ باليستي، وعدد (5) صاروخ جوال، وعدد (33) طائرة مسيرة معادية، وقد تم اعتراضها والتعامل معها.وأسفر العدوان الإيراني الآثم عن… pic.twitter.com/apW68Huxtd — KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) July 14, 2026

وبدأت الحرب في الشرق الأوسط بهجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 شباط/ فبراير 2026، وتوصلت الأطراف إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في نيسان/ أبريل الماضي، وتوقفت الأعمال الحربية بشكل شبه كامل رغم بعض المناوشات.

غير أن الهجمات التي استهدفت، الثلاثاء الماضي، سفناً كانت تحاول عبور مضيق هرمز، أدت إلى تجدد المواجهات بوتيرة لم يسبق لها مثيل منذ أسابيع، ما جعل ترمب يقول الأربعاء الماضي، إن وقف إطلاق النار قد انتهى.

من جانبه، توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، قادة إيران بتوجيه ضربة قوية إلى بلادهم إذا شنوا هجوماً على إسرائيل.