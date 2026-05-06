جولة ثالثة من المحادثات اللبنانية-الإسرائيلية في واشنطن الأسبوع المقبل

شفق نيوز- بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية، يوم الأربعاء، بأن الجولة الثالثة من المحادثات اللبنانية–الإسرائيلية من المقرر أن تعقد الأسبوع المقبل في مقر وزارة الخارجية الأميركية بالعاصمة واشنطن.

وأوضحت نقلاً عن مصادر، أن المحادثات ستستمر على مدى يومين متتاليين، إما يومي الأربعاء والخميس أو الخميس والجمعة.

كما أفادت المصادر بأن الاجتماع سيشهد مشاركة السفير سيمون كرم، وسفيرة لبنان لدى واشنطن ندى حمادة معوض، ونائب رئيسة البعثة القنصلية وسام بطرس، إلى جانب ممثل عن الجيش اللبناني.

وكشفت أن السفيرة اللبنانية في العاصمة الأميركية كانت على تواصل وتنسيق مستمر مع فريق وزير الخارجية الأميركي خلال لقاءين عُقدا يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، حيث تم بحث التحضيرات للقاء الثالث، كما سلمت السفيرة ملفاً يوثق الخروقات الإسرائيلية، مؤكدة فيه ضرورة وقف إطلاق النار والالتزام بالاتفاقات المبرمة.

يذكر أن هذه الجولة تأتي في إطار المساعي الدولية لتهدئة التوتر على الحدود اللبنانية–الإسرائيلية، ودفعاً لمسار الحوار الذي يهدف إلى ضمان استقرار المنطقة وحماية المدنيين من تداعيات التصعيد المستمر.