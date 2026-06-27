جنوب لبنان.. 4 غارات إسرائيلية تستهدف النبطية الفوقا

شفق نيوز- بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية، يوم السبت، بشن طيران الجيش الإسرائيلي أربع غارات استهدفت بلدة النبطية الفوقا جنوبي البلاد.

وهرعت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى المناطق المستهدفة لتقييم الأوضاع الميدانية، ولم ترد على الفور معلومات رسمية عن حجم الأضرار أو وقوع إصابات جراء الغارات.

🚨 معلومات أولية عن غارة لمسيّرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية قرب مدينة فرح في النبطية الفوقا pic.twitter.com/yg1W8S8yIm — LebyNews (@lebynews) June 27, 2026

وكانت السلطات اللبنانية قد أعلنت في وقت سابق أن المشاورات المتعلقة بآليات تنفيذ وقف إطلاق النار لا تزال مستمرة، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية تقودها الولايات المتحدة وقطر وعدد من الأطراف الدولية لدعم الاستقرار في جنوب لبنان.

من جانبها، رحبت الأمم المتحدة بتوقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، معتبرة أنه يمثل فرصة مهمة لدعم الاستقرار في جنوب لبنان.

في المقابل، انتقد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، السبت، الاتفاق "الإطاري" بين لبنان وإسرائيل بوصاية أميركية، مؤكداً أن هذا الاتفاق يقوم بتقويض لأوراق القوة لدى لبنان بعد مذكرة التفاهم الأميركية مع إيران.

ويأتي ذلك بعد يوم من توقيع لبنان وإسرائيل، برعاية الولايات المتحدة، اتفاقاً إطارياً في العاصمة الأميركية واشنطن، عقب الجولة الخامسة من المفاوضات بين الجانبين.

وشهد الاتفاق، الذي جاء بعد أربعة أيام من المحادثات، أول اختراق في مسار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وسط مساعٍ أميركية لتثبيت التهدئة ودفع ترتيبات التنفيذ بين الطرفين.