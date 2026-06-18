جلد ومنع سفر بحق مطربة إيرانية وفرقتها لـ"الإخلال بالعفة العامة"

شفق نيوز- واشنطن

أفادت منظمة "هنغاو" الكوردية الإيرانية لحقوق الإنسان، بأن محكمة إيرانية أصدرت أحكامًا ضد مغنية وموسيقيين، بعد إدانتهم بـ"الإخلال بالعفة العامة" بسبب عدم ارتداء المغنية للحجاب أثناء حفل غنائي.

وأُدينت المغنية باراستو أحمدي من مدينة نوشهر في محافظة مازندران، إلى جانب عازفيها إحسان بيرقدار وسهيل فقيه نصيري، و6 آخرين من العاملين في إنتاج "حفل كارافانسراي"، من قبل المحكمة الجنائية في محافظة قم، بعقوبات شملت الجلد ومنع السفر والحرمان من النشاط الفني.

وقضت المحكمة، بحسب تقرير المنظمة الكوردية، بمعاقبة الفنانة باراستو أحمدي (29 عاماً) و8 من أفراد طاقم الحفل والموسيقيين، بـ74 جلدة تعزيرية لكل منهم، إضافة إلى منعهم من السفر خارج البلاد لمدة عامين، وحرمانهم من أي نشاط فني خلال الفترة ذاتها.

وذكر التقرير، أن التهم الموجهة إليهم تمثلت في "الإخلال بالعفة العامة من خلال إنتاج ونشر محتوى مبتذل ومخالف للأخلاق عبر الفضاء الإلكتروني".

يشار إلى أن القضية يعود تاريخها بين عامي 2024 و2025 حين قدّمت باراستو أحمدي وفرقتها حفلاً رمزياً دون جمهور في "كاروانسراي دير كجین" بمحافظة قم، تم بثه مباشرة عبر منصة يوتيوب، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى التدخل واعتقال الفنانة واثنين من عازفيها في كانون الأول/ديسمبر 2024، قبل أن يُفرج عنهم لاحقاً بكفالة في 3 كانون الثاني/يناير 2025.