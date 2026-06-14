جدل حول مقتل طبيبين سوريين في اليمن

شفق نيوز- متابعة

لا يزال الجدل مستمراً بين السوريين واليمنيين على السواء بعد أيام على مقتل طبيب سوري يدعى سامر أحمد حسن وزوجته سماهر الموسى في مدينة عدن اليمنية، إثر إطلاق نار وقع بالقرب من محيط منزل محافظ عدن في منطقة الدرين.

فقد أثار الحادث الكثير من التساؤلات والتكهنات ولاسيما أن حسابات سورية كانت قد طالبت بمحاسبتهما وتسليمهما للحكومة السورية لاتهامهما بارتكاب انتهاكاتٍ خلال عملهما في مشفى تشرين العسكري خلال سنوات الحرب السورية.

كما زعمت بعض الحسابات بأن "قاتلاً مجهولاً ثأر لضحايا انتهاكاتهما وقتلهما"، لكن أياً من تلك الشائعات لم يثبت رسميا.

في حين أوضحت إدارة أمن محافظة عدن، أن حسن وزوجته قتلا يوم 11 يونيو/حزيران الجاري عندما أطلق أحد الحرّاس المكلّفين بتأمين منزل محافظ عدن النار بصورةٍ عشوائية ما أدى لسقوط جرحى وقتلى بينهم الطبيب السوري وزوجته اللذين صودف وجودهما في المنطقة عند إطلاق النار الذي قُتِل منفذه خلال محاولة الأجهزة الأمنية إلقاء القبض عليه.

بدوره، نفى مسؤول الاتصال والعلاقات في وزارة الداخلية السورية وجود أي معلوماتٍ لدى الوزارة بشأن عمل الطبيب السوري وزوجته في مشفى عسكري خلال فترة حكم نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

فيما أوضح مصدر رسمي في وزارة الصحة أن مشفى تشرين العسكري يتبع لوزارة الدفاع، وبالتالي على وزارة الدفاع متابعة هذه القضية.

بينما ذكر مصدر في وزارة الدفاع أن ملاحقة المجرمين من مهام وزارة الداخلية، لافتاً إلى أن وزارة الخارجية أيضاً تتولى مهام ملاحقتهم في حال إقامتهم خارج البلاد.

وكان الطبيب السوري الذي قُتِل مع زوجته، يعمل استشارياً في الأمراض الباطنية وأمراض وزراعة وغسيل الكلى، بينما كانت زوجته سماهر استشارية في أمراض الروماتيزم والمفاصل وأمراض المناعة الذاتية. وعمل الزوجان ضمن الكادر الطبي في أحد المراكز الطبية المتخصصة بمدينة عدن بعد انتقالهما من سوريا إلى اليمن خلال السنوات الأخيرة.

كما أشارت منصّة "تأكّد" إلى أن الطبيبة سماهر عملت بالفعل قبل انتقالها إلى اليمن في مشفى تشرين العسكري الذي ارتبط اسمه خلال سنوات الحرب السورية بتقارير حقوقية وشهادات تتعلق بانتهاكات داخل مؤسسات الاحتجاز التابعة للنظام السوري السابق.

كما وُجدت مؤشرات ووثائق مهنية تؤكد أن زوجها شغل مناصب طبية متخصصة في قسم الكلى بالمشفى ذاته.

لكن حتى الآن لا توجد أدلة رسمية أو نتائج تحقيق معلنة تربط بين مقتل الطبيبين وخلفيتهما المهنية السابقة في سوريا.

كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن استهدافهما.

يشار إلى أن الحادثة كانت أثارت موجة تفاعل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين. حيث انقسمت الآراء بين من اعتبر الطبيب السوري وزوجته ضحيتين لحادث أمني عشوائي، وبين من طالب بفتح تحقيق أوسع في خلفيات القضية وعلاقة عملهما السابق بمشفى تشرين العسكري بالحادثة التي أودت بحياتهما.