جاي كلايتون مديراً للاستخبارات الأميركية

شفق نيوز- واشنطن

صادق مجلس الشيوخ الأميركي، يوم الأربعاء، على تعيين جاي كلايتون مديراً للاستخبارات الوطنية الأميركية بصورة دائمة، بعد أسابيع من تأجيل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تثبيت ترشيحه.

وحصل كلايتون على تأييد 51 عضواً في مجلس الشيوخ مقابل اعتراض 47، في تصويت انقسم على أسس حزبية، ليخلف تولسي جابارد التي استقالت من المنصب.

وأشاد ترمب بكلايتون عقب المصادقة، وكتب عبر منصة "تروث سوشال": "أهنئ جاي كلايتون العظيم"، واصفاً إياه بأنه "شخصية متميزة بكل المقاييس"، ومؤكداً أنه "سيؤدي عملاً استثنائياً" في منصبه الجديد.

وكان الجمهوريون يسعون إلى تثبيت كلايتون في حزيران/ يونيو الماضي، إلا أن ترمب أرجأ التصويت لإبقاء المرشح المؤقت بيل بولتي في المنصب لعدة أسابيع، وهو قرار أثار انتقادات من أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزبين بسبب افتقار بولتي إلى الخبرة في مجال الاستخبارات.

وخلال فترة تكليفه المؤقت، أعلن بولتي الإشراف على تقليص عدد موظفي مكتب مدير الاستخبارات الوطنية بنحو 30%، كما نشر وثائق سرية قال إنها تدعم مزاعم ترمب بشأن انتخابات عام 2020.

ويشغل كلايتون حالياً منصب المدعي العام الفيدرالي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، وسبق أن ترأس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بين عامي 2017 و2020، كما أمضى سنوات طويلة محامياً متخصصاً في أسواق المال وعمليات الاندماج والاستحواذ.

ويحمل كلايتون شهادة البكالوريوس في الاقتصاد وشهادة القانون من جامعة بنسلفانيا، ويُعرف بخلفيته القانونية والمالية أكثر من ارتباطه بالمؤسسات الأمنية والاستخباراتية، الأمر الذي جعل ترشيحه موضع نقاش واسع في واشنطن.