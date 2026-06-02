"جانغمي" يجتاح اليابان مصيباً 15 شخصاً ويدفع 800 ألف للإخلاء

شفق نيوز- طوكيو

أعلنت السلطات في اليابان، يوم الثلاثاء، إصابة 15 شخصاً على الأقل جراء عاصفة استوائية عنيفة ضربت سواحل البلاد، داعية أكثر من 800 ألف مواطن إلى إخلاء منازلهم وسط انقطاع الكهرباء.

وتتجه العاصفة، التي تحمل اسم "جانغمي" (Jangmi) وتعتبر أول إعصار يضرب الأرخبيل هذا الموسم، نحو العاصمة طوكيو حيث حذرت السلطات من اضطرابات في حركة النقل.

وذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة اليابانية، مينورو كيهارا، أن الإصابات الـ15 وقعت في محافظة أوكيناوا (الجنوبية) بشكل رئيسي، ناجمة عن سقوط أشخاص بفعل الرياح العاتية وتطاير الأجسام على المركبات.

وأظهرت لقطات رياحاً شديدة اقتلعت شجرة ارتفاعها 10 أمتار وأمطاراً غزيرة.

وتسببت العاصفة، التي خفف تصنيفها من إعصار إلى عاصفة استوائية، في قطع الكهرباء عن أكثر من 30 ألف منزل في منطقة كاغوشيما (جنوب غرب) و17 ألفاً في أوكيناوا.

ودعت السلطات سكان مدينتي ميازاكي وكاغوشيما (جنوب جزيرة كيوشو) والبالغ عددهم أكثر من 800 ألف نسمة، إلى إخلاء منازلهم تحسباً لفيضانات وانزلاقات أتربة.

وتتحرك العاصفة نحو الشمال الشرقي بسرعة رياح قصوى بلغت 90 كم/ساعة، متجهة نحو العاصمة طوكيو التي من المتوقع أن تصلها غداً الأربعاء.

وحذر الناطق الرسمي باسم الحكومة من اضطرابات محتملة في وسائل النقل العام في العاصمة والمدن المجاورة، كما أعلنت بعض المدارس في طوكيو إغلاق أبوابها حفاظاً على سلامة الطلاب.

كما ألغت أكبر شركتي طيران في اليابان، "أول نيبون إيرويز" و"جابان إيرلاينز"، ما مجموعه 600 رحلة جوية كانت مقررة خلال الفترة من الاثنين إلى الأربعاء.