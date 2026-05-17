أثناء عرض جوي.. تحطّم مقاتلتين أميركيتين في ولاية إيداهو

شفق نيوز- واشنطن

تحطمت طائرتان حربيتان أميركيتيان، يوم الأحد، من طراز EA-18G "غروولر" أثناء أداء مناورة بهلوانية ضمن فعاليات عرض جوي في ولاية أيداهو الأميركية، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وأكدت السلطات نجاح طاقمي الطائرتين في القفز بالمظلات وإنقاذ حياتهما.

وبحسب التقارير الأولية، فأن الحادث وقع أثناء تنفيذ الطائرتين مناورة مشتركة أمام الجمهور، حيث فقدتا السيطرة بشكل مفاجئ وسقطتا على الأرض. وتمكنت فرق الطوارئ من الوصول بسرعة إلى موقع التحطم، فيما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد الأسباب الدقيقة للكارثة.

وتُعد طائرة EA-18G Growler نسخة متخصصة من المقاتلة "إف/أيه-18 سوبر هورنت"، صُممت خصيصاً للحرب الإلكترونية وقمع الدفاعات الجوية المعادية.

وتتميز بقدرتها على تشويش أنظمة الرادار والاتصالات الخاصة بالخصم، مما يجعلها عنصراً حاسماً في العمليات الجوية الحديثة.

وتُستخدم هذه الطائرات بشكل أساسي من قبل البحرية الأميركية، وغالباً ما تشارك في العروض الجوية لتوضيح قدراتها المتقدمة.

وتأتي هذه الحادثة في وقت تشهد فيه موسم العروض الجوية الأمريكية لعام 2026 نشاطاً مكثفاً، حيث كان من المقرر أن يشارك فريق "غروولر" الاستعراضي في عدة فعاليات، بما في ذلك عرض "ماونتن هوم" للقوات الجوية في منتصف أيار/ مايو.

وكانت تحقيقات سابقة في حوادث مشابهة لطائرات من هذا الطراز قد أشارت إلى عوامل بشرية وظروف جوية صعبة كأسباب محتملة، كما حدث في حادثة سابقة بخليج "سان دييغو" حيث عُزي السبب إلى خطأ بشري بالتزامن مع مشاكل برمجية ورياح خلفية قوية.

ولم تصدر بعد تصريحات رسمية مفصلة من البنتاغون أو قيادة البحرية الأميركية بشأن الحادث، فيما من المتوقع أن تُعلن السلطات المختصة عن نتائج التحقيق الأولي خلال الساعات القادمة، بما في ذلك حالة الطاقمين وما اذا كانت هناك أي إصابات بين الجمهور أو أضرار مادية في الموقع.