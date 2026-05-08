تأكيد إيراني: مجتبى خامنئي تعرض لإصابة

شفق نيوز- طهران

أكد مظاهر حسيني، مسؤول اللقاءات في مكتب المرشد الإيراني، مساء اليوم الجمعة، أن مجتبى خامنئي كان قد أُصيب جراء "موجة انفجار"، لكنه تعافى الآن وأصبح في حالة صحية جيدة.

وقال حسيني وفق ما نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، إن "مجتبى خامنئي أصيب جراء موجة الانفجار، ولكنه تعافى الآن وهو بصحة كاملة".

وكانت وسائل إعلامية أميركية قد أفادت بأن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي أُصيب بجروح بالغة جراء الضربة الجوية الأميركية - الإسرائيلية التي اغتيل فيها والده وسلفه علي خامنئي، لكن لا يزال بكامل وعيه.

ولم تسجل أي إطلالة علنية لمجتبى خامنئي منذ أن خلف والده، وهو اكتفى بإصدار بيانات مكتوبة؛ ما أثار تكهّنات حول وضعه الصحي وما إذا كان لا يزال على قيد الحياة.