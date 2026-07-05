تأجيل أولى جلسات مجلس الشعب السوري

شفق نيوز- دمشق

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، يوم الأحد، تأجيل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب إلى إشعار آخر.

وبحسب بيان اللجنة العليا للانتخابات ورد لوكالة شفق نيوز، فإن قرار التأجيل جاء استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري والمرسومين رقم (66) ورقم (143) لعام 2025، إضافة إلى مقتضيات المصلحة العامة

وشهدت سوريا خلال الأيام الماضية استكمال تشكيل مجلس الشعب الجديد، بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات القائمة النهائية للأعضاء البالغ عددهم 210، في أول انتخابات تشريعية تُجرى وفق الإعلان الدستوري الصادر عام 2025.

وكان من المقرر عقد الجلسة الأولى للمجلس اليوم 5 تموز، عقب إعلان التشكيلة، قبل أن تقرر اللجنة العليا تأجيلها إلى موعد يُحدد لاحقاً.