توغل إسرائيلي جديد جنوب غربي سوريا.. حاجز عسكري وتفتيش للمدنيين

شفق نيوز- القنيطرة

توغلت قوة من الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين، داخل قرية الصمدانية الشرقية في ريف القنيطرة الشمالي جنوب غربي سوريا، وأقامت حاجزاً عسكرياً على الطريق الرئيس وباشرت عبره بتفتيش المارة والتدقيق في هوياتهم.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن القوة الإسرائيلية انتشرت في القرية وسط استنفار أمني، من دون ورود معلومات عن وقوع اشتباكات أو تنفيذ اعتقالات حتى الآن.

وتقع قرية الصمدانية الشرقية على بعد نحو ثلاثة كيلومترات من خط فض الاشتباك في الجولان المحتل، ما يجعلها من أقرب القرى السورية إلى المنطقة العازلة، وشهدت خلال الأشهر الماضية عمليات توغل إسرائيلية متكررة.

ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد النشاط العسكري الإسرائيلي في محافظة القنيطرة، حيث شهدت الأسابيع الماضية توغلات متكررة داخل قرى وبلدات ريف المحافظة، ترافقت مع إقامة حواجز مؤقتة، وعمليات تفتيش، وتحليق لطائرات مسيّرة، إضافة إلى قصف استهدف بعض المناطق.

وكانت قوات إسرائيلية قد توغلت في 19 تموز/يوليو الماضي داخل قرية الصمدانية الشرقية ونصبت حاجزاً لتفتيش المدنيين، بعد أيام من توغل مماثل في محيط القرية، ضمن سلسلة تحركات عسكرية متكررة في ريف القنيطرة.

وتعتبر السلطات السورية هذه التحركات انتهاكاً لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 ولسيادة البلاد، فيما تواصل إسرائيل تنفيذ عمليات ميدانية في مناطق متفرقة من ريف القنيطرة، وفق مصادر رسمية سورية.