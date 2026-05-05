توغلان للجيش الإسرائيلي في الجنوب السوري

شفق نيوز- دمشق

نفذ الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، توغلين في ريف محافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن "القوات الإسرائيلية توغلت الثلاثاء في محيط قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي".

وأشارت إلى أن "قوة إسرائيلية مؤلفة من 3 آليات انطلقت من تل أبو غيثار باتجاه قرية صيدا الحانوت، حيث توقفت في منطقة المعكر الواقعة غرب القرية قبل أن تنسحب منها".

وبينت أن "قوة إسرائيلية مؤلفة من أربع آليات عسكرية كانت قد توغلت في وقت سابق من اليوم عبر بوابة تل الجلع باتجاه محيط بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي".

وخلال الأشهر الأخيرة، تكررت التوغلات الإسرائيلية في جنوب سوريا بشكل شبه يومي، وشملت حملات دهم وتفتيش للمنازل، ونصب حواجز، فضلاً عن تنفيذ عمليات اعتقال.

وتأتي هذه التطورات رغم تصريحات سابقة للرئيس السوري أحمد الشرع، قال فيها إن المفاوضات مع إسرائيل لم تصل إلى طريق مسدود، لكنها تجري بصعوبة شديدة، بسبب إصرارها على الوجود في الأراضي السورية.

وبعد إسقاط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024 أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين منذ عام 1974، واحتلت المنطقة السورية العازلة.

ورغم أن الإدارة السورية الجديدة لم تهدد إسرائيل، شنت الأخيرة منذ الإطاحة بنظام الأسد غارات جوية على سوريا أسفرت عن سقوط قتلى وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر.