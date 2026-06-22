توجه إسرائيلي لانسحاب جزئي من جنوب لبنان

شفق نيوز- بيروت

كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية، يوم الاثنين، عن توجه لبحث انسحاب جزئي للجيش الإسرائيلي من بعض المناطق في جنوب لبنان.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مصدر إسرائيلي قوله إن الجيش الإسرائيلي سيضطر إلى الانسحاب جزئياً من "الخط الأصفر" في جنوب لبنان، مشيراً إلى أن المحادثات بين إسرائيل ولبنان ستحدد المناطق التجريبية التي ستُنقل مسؤوليتها إلى الجيش اللبناني.

وفي السياق ذاته، أفادت "القناة 12" الإسرائيلية بأن إسرائيل قد تطرح خلال المفاوضات ملف أنفاق حزب الله، بما في ذلك إمكانية تولي الجيش اللبناني معالجة مجمع الأنفاق التابع للحزب في بلدة كفرتبنيت جنوبي البلاد.

بالتزامن مع ذلك، أعلن الدفاع المدني اللبناني انتشال جثامين 13 قتيلاً من تحت الأنقاض في منطقتي النبطية ومرجعيون جنوب لبنان، في إطار عمليات البحث المستمرة بعد المواجهات الأخيرة.

كما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) سيعقد جلسة يوم الخميس المقبل لبحث ملفي إيران ولبنان وتطورات المفاوضات الجارية.

ويأتي ذلك وسط هدوء حذر يسود الجبهة اللبنانية، بعد توقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، على خلفية انتهاء الجولة الأولى من المباحثات الإيرانية الأميركية المنعقدة في سويسرا، والتي شددت فيها طهران على ضرورة وقف إطلاق النار في لبنان.