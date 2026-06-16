توترات في دمشق بعد احتجاجات استهدفت أحياء يقطنها محسوبون على النظام السابق

شفق نيوز- دمشق

شهدت عدة مناطق في العاصمة السورية دمشق، خلال الساعات الماضية، توترات أمنية وتجمعات احتجاجية غير مرخصة، على خلفية تحركات استهدفت أحياء يقطنها أو يُتهم بعض سكانها بالارتباط بالنظام السابق، تخللتها أعمال تخريب واعتداءات على ممتلكات خاصة، ما دفع قوات الأمن إلى التدخل وإرسال تعزيزات إضافية لاحتواء الموقف.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز بأن عشرات الأشخاص تجمعوا عند مدخل منطقة المزة 86 في دمشق، ورددوا هتافات ضد سكان قالوا إنهم من المحسوبين على النظام السابق أو من المنتفعين من أراض في المنطقة، وسط اتهامات بتوجيه تهديدات للأهالي خلال التحركات التي شهدها الحي.

وأضاف أن عدداً من الأشخاص تجمعوا قرب حاجز المدرسة في المزة 86، قبل أن يقدم بعضهم على تكسير محال تجارية عند أطراف الحي، في محاولة للتقدم باتجاه داخله، بالتزامن مع تداول قصاصات ورقية وملصقات صغيرة تضمنت عبارات تطالب السكان بالمغادرة وتتهمهم بالاستيلاء على أراض خلال السنوات الماضية.

وتزامنت تلك الأحداث مع تداول صور لقصاصات ورقية وملصقات صغيرة تضمنت عبارات تحذيرية وتهديدية موجهة إلى سكان في المنطقة، بينها عبارات تدعوهم إلى مغادرة الحي وتتهمهم بالاستيلاء على أراضٍ، في خطاب حمل مضامين طائفية صريحة.

ولم يتسن لوكالة شفق نيوز التحقق بشكل مستقل من الجهة التي تقف خلف توزيع تلك المنشورات، غير أن ظهورها تزامن مع التوترات التي شهدتها المنطقة.

وتدخلت قوات الأمن العام لاحتواء الموقف، وأطلقت أعيرة نارية في الهواء لتفريق التجمعات ومنع تفاقم الأحداث، كما وجهت نداءات إلى الأهالي بضرورة التزام منازلهم حفاظاً على سلامتهم.

وفي وقت لاحق، دفعت قوات الأمن الداخلي بتعزيزات إضافية إلى الحي، بهدف ضبط الوضع وملاحقة المتسببين بأعمال الفوضى، بعد تسجيل أضرار مادية في ممتلكات مدنيين وعدد من المحال التجارية.

وتشير معلومات أولية إلى وقوع إصابات جراء الأحداث، فيما تواصل الجهات الأمنية إجراءاتها لإعادة الاستقرار إلى المنطقة ومنع تجدد التوتر.

وفي سياق متصل، أشار مراسل شفق نيوز إلى رصد تجمعات احتجاجية، يوم الاثنين في حي برزة عند مدخل منطقة عش الورور بدمشق، وسط حالة من القلق والترقب بين السكان.

وبحسب المراسل، أغلقت القوى الأمنية مدخل حي عش الورور بشكل كامل، في إجراء وصف بأنه استباقي لمنع دخول مسيرات وتجمعات لمحتجين قالت السلطات إن بينهم عناصر تحرض على التصعيد.

وشهدت المنطقة انتشاراً أمنياً مكثفاً وفرض طوق حول مداخل الحي، ضمن إجراءات تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار ومنع توسع الاحتجاجات أو انتقالها إلى مناطق مجاورة، فيما سادت حالة من الحذر بين الأهالي مع استمرار التوتر في عدد من أحياء العاصمة.

وفي محافظة حمص، شهدت مدينة تدمر، حركة نزوح لعشرات العائلات، بالتزامن مع استمرار التوترات الأمنية، عقب تعرض عدد من السكان لاستهدافات واعتداءات بذريعة ارتباطهم بـ"فلول النظام السابق".