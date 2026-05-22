تنصيب أول عمدة "مسلم" لثاني أكبر المدن البريطانية

شفق نيوز- لندن

شهدت مدينة برمنغهام، ثاني أكبر المدن البريطانية، حدثاً غير مسبوق في تاريخها حيث افتتح مجلس المدينة جلسته بقراءة آية من القرآن الكريم لأول مرة، في مراسم تنصيب أول عمدة "مسلم" للمدينة وهو زاكر شودري الذي أدى اليمين يوم أمس الخميس.

ويُعد شودري أول عمدة مسلم من الحزب الليبرالي الديمقراطي يشغل هذا المنصب في المملكة المتحدة، في مدينة يشكل المسلمون نحو 30% من سكانها.

وشودري مسلم باكستاني الأصل، جاء إلى بريطانيا عام 1969، وهو مواطن بريطاني منذ سنوات ومستشار محلي منذ 2006.

وقال مجلس المدينة في بيان إن "المستشار شودري، ولد في آزاد كشمير بباكستان، ونشأ في مجتمع ريفي متماسك، متأثراً بقيم أسرية تقوم على الإيمان والخدمة والنزاهة. وقد خدم العديد من أفراد أسرته في القوات المسلحة، بما في ذلك والده الذي كرمه الملك جورج السادس عام 1945 لمساهمته في الحرب العالمية الثانية".

وقال شودري معلقاً على تعيينه: "إنه لشرف عميق أن أخدم برمنغهام كعمدة لورد. هذه المدينة رحبت بي عندما كنت مراهقاً صغيراً وأعطتني الفرصة لبناء حياة قائمة على الخدمة والعمل الجاد والمجتمع. أتطلع إلى تمثيل جميع سكاننا والاحتفاء بمن يجعلون برمنغهام مدينة استثنائية".

وانتقل شودري إلى برمنغهام في عام 1969 عن عمر الرابعة عشرة، ليواجه تحديات اللغة والنظام التعليمي والثقافة الجديدة. وقد عمل في قطاع التصنيع أثناء دراسته، وتدرج بعدها في المناصب التشغيلية العليا، كما طور مصالح تجارية ناجحة في قطاعي العقارات والمشاريع المحلية، ليصبح شخصية محترمة في مجتمع الأعمال.

وبدأت مسيرته السياسية عندما انتخب مستشاراً في عام 2006، وتمكن من تمثيل مجتمعات بورديسلي غرين، وساوث ياردلي، ليصبح معروفاً كممثل محلي عملي ويمكن الوصول إليه مع تركيز خاص على رفاهية الأحياء والسلامة العامة. وتولى مناصب مدنية عديدة، منها العضو القيادي في هيئة شرطة غرب ميدلاندز، ونائب رئيس لجنة مراجعة الصحة.