تنتظر قرار ترمب.. إسرائيل تستعد لاستهداف البنى التحتية الإيرانية

رسمت مصادر إسرائيلية، ملامح الخطط التي سيتم تنفيذها مع الولايات المتحدة ضد إيران في حال اتخذ الرئيس الأميركي دونالد ترمب قراراً بشأن استئناف العمليات العسكرية.

وقال مصدر عسكري لقناة "كان" العبرية إنه في حال سمح ترمب باستئناف الهجمات على إيران، فستكون هجمات مشتركة من قبل الجيشين الإسرائيلي والأميركي.

وأضاف المصدر أن إسرائيل لديها اهتمام بشن ضربات على أهداف البنية التحتية الوطنية للطاقة في إيران، وهو التهديد الذي لطالما لوح به الرئيس الأميركي ولقي تأييداً كبيراً من حليفه بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل.

ويتزامن ذلك مع إعلان عدد من المسؤولين الإيرانيين، في تصريحات عدة، عن تجهيز إيران لقواتها من أجل الاستعداد لكسر الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على موانئها وسفنها في مضيق "هرمز".

جاء ذلك بالتوازي مع نشر صور التقطها قمر اصطناعي أوروبي أظهر تحركات للقطع العسكرية البحرية الأميركية، منها حاملة طائرات و3 مدمرات، في منطقة الخليج، ما ينذر بقرب شن عمل عسكري ضد إيران، بحسب دوائر سياسية وعسكرية.

ويوم أمس الأحد،، تحدث نتنياهو مع ترامب عبر الهاتف، على مدى أكثر من نصف ساعة، حيث ناقش الجانبان أيضًا إمكانية استئناف القتال في إيران، وفقاً لما أفادت به القناة العبرية.

وتعتقد أجهزة الأمن الإسرائيلية أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يعارض التنازلات في المفاوضات مع الولايات المتحدة.