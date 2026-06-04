تنبيه أميركي عاجل: لا تسافر إلى العراق

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أصدرت سفارة الولايات المتحدة الأميركية في إسرائيل، مساء اليوم الخميس، تحذيراً للمواطنين الأميركيين الموجودين في الشرق الأوسط بضرورة الاستمرار في توخي الحذر، مشددة على ضرورة تجنب السفر إلى مجموعة دول بينها العراق.

وذكرت السفارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "نظراً لارتفاع مستوى التوتر في المنطقة، لا تزال الأوضاع الأمنية معقدة وقابلة للتغير بسرعة. نذكّر المواطنين الأميركيين الموجودين في الشرق الأوسط بضرورة الاستمرار في توخي الحذر، ونشجعهم على متابعة الأخبار للاطلاع على المستجدات العاجلة".

وأضافت: "لا تزال تحذيرات السفر الصادرة عن وزارة الخارجية الأميركية لكل من البحرين، وإسرائيل، والضفة الغربية، والأردن، والكويت، وسلطنة عُمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة عند المستوى الثالث: إعادة النظر في السفر".

وتابعت: "أما إيران، والعراق، ولبنان، وسوريا، وقطاع غزة، واليمن فما زالت عند المستوى الرابع: عدم السفر".

وأشارت السفارة إلى أنه في حال "احتمال وقوع أعمال عدائية ينبغي للمواطنين الأميركيين معرفة موقع أقرب ملجأ يمكن اللجوء إليه في حال وقوع أعمال عدائية أو تصعيد أمني".