تمهيداً للانتخابات.. "الوطني الكوردي" يختار مرشحيه لمجلس الشعب السوري

شفق نيوز- دمشق

انتخب المجلس الوطني الكوردي، يوم الخميس، مرشحيه لمجلس الشعب السوري، عن ثلاث مناطق في محافظة الحسكة تمهيدا للمشاركة في الانتخابات.

وقال مصدر مسؤول من الأمانة العامة للمجلس الوطني الكوردي، لوكالة شفق نيوز، إن "اجتماعاً عقد بمدينة القامشلي وحضره 68 عضواً، جرى خلاله انتخاب ممثلي المجلس لإنتخابات مجلس الشعب في محافظة الحسكة".

وبحسب المصدر، تم انتخاب عضو الأمانة العامة، فصلة يوسف، عن منطقة الحسكة ورضوان سيدو، عن القامشلي وفرحان مرعي، عن منطقة ديرك.

وأكد المصدر أن "المجلس سوف يشارك في انتخابات مجلس الشعب، عبر تقديم مرشحيه وفق المقاعد المخصصة للكورد في محافظة الحسكة".

ونقل مراسل شفق نيوز عن مصدر مطلع قوله إن المجلس الوطني الكوردي سيجري لقاءات مع حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) للتوافق حول تقديم مرشحين من قبل الطرفين.

ووفق المعلومات، يتوقع أن يحصل الكورد على أربعة مقاعد ضمن الانتخابات من أصل تسعة يخصص اثنان منها للمجلس الوطني الكوردي واثنان لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD).

وقال عضو اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، محمد ولي، لوكالة شفق نيوز في وقت سابق، إن "المقاعد المخصصة لمحافظة الحسكة تبلغ تسعة، بعد انتخاب ممثل منطقة رأس العين سابقاً، وذلك بواقع أربعة مقاعد لمنطقة القامشلي، وثلاثة مقاعد لدائرة الحسكة، ومقعدين لدائرة المالكية".

وبين أن "الانتخابات ستُجرى وفق نظام غير مباشر، بما يحقق مبدأ المساواة مع بقية المحافظات، استناداً إلى الآلية المعتمدة بموجب المرسوم رقم 143 لعام 2025، والذي ينص على تشكيل لجان فرعية تتولى بدورها تشكيل الهيئات الناخبة، لتُجرى الانتخابات ضمن هذه الهيئات لاحقاً".

وبموجب الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية الذي وقعه الرئيس السوري أحمد الشرع، يُعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء مجلس الشعب (حوالي 70 عضواً من أصل 210)، بينما يتم انتخاب الثلثين عبر هيئات مناطقية.

وتهدف هذه الصلاحية، وفقاً للجنة العليا للانتخابات، إلى ضمان تمثيل أوسع للمجتمع وتحقيق التوازن السياسي والمهني.

وكانت انتخابات مجلس الشعب السوري قد أُجريت في 5 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 في محافظات البلاد، حيث تم انتخاب 126 ممثلاً، لكنها أُجلت في المناطق الكوردية ومحافظة السويداء بسبب الوضع السياسي والميداني.