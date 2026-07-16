تمسكوا بالوساطة.. مسؤولون باكستانيون يتحدثون عن "انقسام" داخل القيادة الإيرانية

شفق نيوز- إسلام آباد

أفاد مسؤولون باكستانيون، يوم الخميس، بأن الوساطة بين طهران وواشنطن تواجه إحباطاً وانقساماً داخل القيادة الإيرانية.

وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن المسؤولين قولهم، إن "هناك إحباطاً لكننا لن نتخلى عن الوساطة بين طهران وواشنطن".

وأضاف المسؤولون أن "التصعيد الأخير أرجأ زيارة وفد إيراني إلى إسلام آباد".

وأوضحوا أن "آراء وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان وكبير المفاوضين، محمد باقر قاليباف، والرئيس مسعود بزشكيان تختلف عن آراء الحرس الثوري، ونراقب وبقلق تزايد الانقسامات داخل القيادة الإيرانية".

وفي وقت سابق من اليوم، أعربت باكستان عن التزامها بالعمل على إعادة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات في ظل التصعيد الأخير.

وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان، أنها "منخرطة بنشاط في اتصالات مكثفة مع أطراف فاعلة في المنطقة لدعم الجهود الرامية لخفض التصعيد، والحوار، والحل السلمي للوضع".

وباعتبارها الوسيط الرئيس في الحرب، جددت باكستان أيضاً دعوتها إلى "جميع الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن أي إجراءات قد تؤدي إلى تقويض السلام والاستقرار الإقليميين بشكل أكبر"، قائلة إنها "تعتقد اعتقاداً راسخاً أنه لا يوجد بديل للتواصل المستمر والحوار والدبلوماسية".

ويأتي بيان باكستان، التي تضطلع بدور الوسيط الرئيس منذ بدء الحرب في 28 شباط/ فبراير 2026، في ظل استمرار الولايات المتحدة وإيران في إطلاق الصواريخ وسط توترات بشأن مضيق هرمز.

وكان الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والإيراني مسعود بزشكيان قد وقعا مذكرة تفاهم إسلام آباد الشهر الماضي، والتي منحت الجانبين 60 يوماً لإجراء محادثات للتوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب بشكل دائم.

وبينما تُصر إيران على سيطرتها على المضيق، أعادت الولايات المتحدة فرض حصارها على الموانئ الإيرانية.