تقييمات عسكرية غربية: التهديد في هرمز لا يزال كبيراً والألغام منتشرة

شفق نيوز- واشنطن

أفادت وكالة "بلومبرغ" الأميركية، نقلاً عن تقييمات عسكرية غربية، مساء الأحد، بأن التهديد في مضيق هرمز لا يزال كبيراً، والألغام منتشرة وسط المضيق الحيوي.

ورغم ذلك، أفادت الوكالة برصد 6 ناقلات للنفط والغاز بمحاذاة الساحل العماني، ووجود مؤشرات على تعافي حركة مرور السفن في مضيق هرمز الأحد.

هذا ولا تزال إعادة فتح مضيق هرمز معقدة رغم مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة، إذ عادت 8 سفن على الأقل أدراجها بين يومي الجمعة والسبت، بعدما كانت تحاول مغادرة الخليج العربي عبر المسار المحاذي للساحل العُماني.

وأمس السبت، حذرت إيران من أن مضيق هرمز "ليس مسرحاً للاستعراضات العسكرية لقوى خارجية"، وذلك رداً على بيان فرنسي بريطاني بشأن الملاحة في الممر المائي الاستراتيجي.

والجمعة، أعرب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في بيان مشترك، عن استعداد بلديهما لنشر "بعثة عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز".

كما كانت إيران وسلطنة عُمان قد بحثتا خلال الأسابيع الماضية ترتيبات جديدة لإدارة الملاحة، في حين شددت مسقط في تصريحات سابقة على أن أي تنظيم مستقبلي يجب أن يبقى ضمن إطار القانون الدولي وألا يتحول إلى نظام رسوم عبور إلزامية.

ويُعد مضيق هرمز أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم، إذ يربط الخليج العربي ببحر العرب، ويمر عبره جزء كبير من صادرات النفط والغاز إلى الأسواق الآسيوية، وفي مقدمتها الصين، أكبر مستورد للطاقة من المنطقة.