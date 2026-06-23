تقرير أمريكي: عودة الملاحة لطبيعتها في مضيق هرمز "مستحيلة" دون تطهيره من الألغام

شفق نيوز - واشنطن

أكد تقرير نشرته صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن عودة الحركة الملاحية في مضيق هرمز تكاد تكون "مستحيلة" دون إزالة الألغام التي زُرعت في مياه هذا الممر الاستراتيجي لسلاسل إمداد الطاقة العالمية، إبان الصراع الأخير بين واشنطن وطهران.

وبحسب الصحيفة، فقد حذر مسؤولون في قطاع النقل البحري من خطورة السماح لإيران بتحصيل رسوم مرور في المضيق، كاشفين في الوقت ذاته عن رفض شركات التأمين العالمية مطالب طهران بتسجيل سفنها قبل السماح لها بالعبور.

ونقل التقرير عن المسؤولين تحذيرهم من أن فرض إيران لأي رسوم عبر "هرمز" يمثّل خطوة تخريبية للاقتصاد العالمي.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات ملاحة بحرية أن 20 سفينة على الأقل عبرت مضيق هرمز خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية؛ بالتزامن مع أجواء التهدئة التي خلفتها المباحثات الأولية بين الولايات المتحدة وإيران.