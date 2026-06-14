تقرير: رفع القيود عن الموانئ الإيرانية سيتزامن مع تأمين الملاحة في مضيق هرمز

شفق نيوز - واشنطن

كشفت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية، اليوم الأحد، نقلاً عن مسؤول رفيع، أن رفع القيود والتدابير البحرية المفروضة على الموانئ الإيرانية سيتزامن مع إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل أمام حركة السفن وناقلات النفط التجارية.

وذكرت الشبكة، وفقاً للمصدر، أن التفاهمات المرتقبة تتضمن التزام طهران بضمان حرية الملاحة عبر المضيق دون أي عوائق فور توقيع الاتفاق مع واشنطن، في حين ستتركز جهود القوات الأمريكية في المرحلة الأولى على تطهير الممر المائي وإزالة الألغام لضمان سلامة العبور البحرية.

ومن المرتقب أن توقع واشنطن وطهران، في وقت لاحق اليوم، اتفاقاً مبدئياً لخفض التصعيد الإقليمي وتأمين الممرات المائية، بعد موجة من التوترات البحرية التي اندلعت أواخر شباط/ فبراير الماضي، وأسفرت عن اضطرابات حادة في حركة الملاحة بمضيق هرمز، مما تسبب بعرقلة سلاسل إمدادات الطاقة العالمية.