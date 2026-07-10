تقرير أميركي: تل أبيب تزوّد واشنطن بمعلومات عن مخطط إيراني جديد لاغتيال ترمب

اصابة الرئيس ترمب بطلق نار في محاولة اغتيال في بنسلفانيا في 2024 (أرشيف)

شفق نيوز - متابعة

أفاد تقرير صحفي أميركي، بأن السلطات الإسرائيلية زوّدت الإدارة الأميركية بمعلومات استخباراتية تفيد بأن إيران تعكف على إعداد خطة جديدة لاغتيال رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة، أن التقرير لم يكشف عن القناة أو التوقيت الذي جرى فيه تبادل هذه المعلومات الاستخباراتية بين الجانبين الإسرائيلي والأميركي بشأن التفاصيل المتعلقة بالمخطط الإيراني.

ولفتت الصحيفة في تقريرها، إلى أن دعوات لقتل ترمب كانت قد برزت خلال مراسم التشييع التي أُقيمت للمرشد الأعلى الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي، الذي قُتل في الهجمات الأمريكية-الإسرائيلية على إيران في أواخر شهر شباط/فبراير الماضي.

وكان ترمب قد تعرض لعدة محاولات اغتيال واستهداف مشتبه بها في أوقات سابقة؛ أبرزها إصابته في أذنه اليمنى خلال هجوم مسلح بتجمع انتخابي في بنسلفانيا بتاريخ 13 تموز/ يوليو 2024، وإحباط محاولة أخرى بناديه للغولف في فلوريدا يوم 15 أيلول/ سبتمبر 2024.

كما تمّ إحباط هجوم مسلح استهدف حفل عشاء نادي مراسلي البيت الأبيض في 25 نيسان/ أبريل الماضي، والذي حضره ترمب وأعضاء من حكومته، بعد أن ألقت الخدمة السرية القبض على المشتبه به.