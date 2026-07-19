تقديرات إسرائيلية: هجوم صاروخي إيراني خلال ساعات

شفق نيوز- الشرق الأوسط

قدرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، مساء الأحد، أن القيادة الإيرانية قد تصدر أوامر خلال ساعات بتنفيذ هجوم صاروخي باليستي يستهدف إسرائيل، في ظل تصاعد التوتر بالمنطقة.

وبحسب موقع "واللا" العبري، فإن الجيش الإسرائيلي يراقب عن كثب التحركات العسكرية داخل إيران، عقب إطلاق 4 صواريخ باتجاه مدينة العقبة الأردنية في وقت سابق من اليوم، وهو ما دفع سلاح الجو الإسرائيلي إلى إطلاق صاروخين من منظومة "القبة الحديدية" لاعتراض شظايا الصواريخ ومنع سقوطها داخل إسرائيل.

ونقل الموقع عن مصادر أمنية قولها إن إيران قد تكون سعت من خلال إطلاق الصواريخ نحو العقبة إلى توجيه رسالة ردع لإسرائيل، إلا أن تل أبيب تنظر إلى التطورات بمنظور مختلف، معتبرة أن البيئة الأمنية الحالية تختلف عن عام 2023، وأن السياسة الإسرائيلية أصبحت أكثر تشدداً، مع الأخذ في الحسبان سيناريوهات تصعيد واسعة قد تشمل استهداف بنى تحتية داخل إيران.

وأضافت المصادر أن التقديرات السائدة داخل المؤسسة الأمنية تشير إلى احتمال صدور قرار من كبار المسؤولين الإيرانيين بإطلاق صواريخ باليستية نحو العمق الإسرائيلي، في إطار الرد على التطورات العسكرية الأخيرة.

وجاءت هذه التقديرات بعد سماع دوي انفجارات في مدينة إيلات الإسرائيلية نتيجة إطلاق الصواريخ باتجاه العقبة، فيما أكد الجيش الإسرائيلي أنه لم تُسجل إصابات أو أضرار، كما لم يطرأ أي تغيير على تعليمات الجبهة الداخلية.

وفي السياق ذاته، أفادت تقارير بسماع انفجارات في مدينتي بندر عباس وعبادان الإيرانيتين، إلى جانب تقارير عن انفجارات في الكويت، بينما أوصت السفارة الأميركية في الأردن مواطنيها بتجنب التوجه إلى مطار وميناء العقبة، قبل أن تنفي السلطات الأردنية وجود أي تهديدات مؤكدة تستدعي إخلاء المنشآت الحيوية في المدينة.