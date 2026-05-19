تقديرات إسرائيلية: ترمب اتخذ قرارا بمهاجمة إيران والتنفيذ مسألة وقت

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تقديرات إسرائيل تشير إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اتخذ قرارا بمهاجمة إيران والتنفيذ مسألة وقت فقط.

وقالت القناة إن "التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن الرئيس ترمب، يقترب من اتخاذ قرار بشن هجوم عسكري جديد ضد إيران"، مبينة أن "تنفيذ الهجوم أصبح مسألة وقت".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن بلاده تسعى لضمان أمنها ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشيراً إلى أن بعض الأطراف السياسية في الداخل الأميركي تحاول منعه من الدخول في مفاوضات مع طهران.

وكان ترمب قد أعلن، أمس الاثنين، تأجيل هجوم عسكري على إيران بناءً على طلب من قادة قطر والسعودية والإمارات، مشيراً إلى أن "مفاوضات جادة" تجري حالياً مع طهران، لكنه في الوقت نفسه وجّه الجيش الأميركي للاستعداد لتنفيذ "هجوم شامل وواسع النطاق" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مقبول.