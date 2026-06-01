تقارير: ترمب أرسل مقترحا أكثر تشددا إلى إيران لإنهاء الحرب

شفق نيوز- واشنطن

كشفت تقارير إعلامية أميركية، يوم الاثنين، أن الرئيس دونالد ترمب أرسل مقترحا جديدا وأكثر تشددا إلى إيران بشأن رؤيته لإنهاء الحرب الدائرة بين الطرفين

وأخبرت صحيفة "نيويورك تايمز" وموقع "أكسيوس" أن ترمب تبنى مواقف صارمة حيال نقاط حيوية عدة، مع تركيز الإدارة الأميركية على إدخال تعديلات جوهرية تمس الملف النووي الإيراني بشكل مباشر، بهدف دفع طهران إلى تقديم تنازلات إستراتيجية غير مسبوقة

هذا وأفادت مصادر مطلعة لشبكة "سي بي إس" نيوز الأميركية، بأن هذه التعديلات ركزت على ملفين رئيسيين، هما مستقبل الملاحة في مضيق هرمز ومصير مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب.

وفي سياق تقييم سرعة الاستجابة الإيرانية، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي رفيع قوله إن طهران قد تستغرق 3 أيام للرد، مشيرا إلى غياب التواصل الرقمي المباشر واتساع الفجوة والتوتر بين الجانبين.