تفكيك سلاح حزب الله يعيق مفاوضات لبنان وإسرائيل
شفق نيوز- الشرق الأوسط
كشفت وسائل إعلام، مساء اليوم الثلاثاء، عن فحوى المباحثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن.
وذكرت وسائل الإعلام نقلاً عن مصدر مقرب من المفاوضات، أن "الوفد اللبناني يصر على وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي، فيما يصر الوفد الإسرائيلي على تفكيك سلاح حزب الله أولاً".
وأضاف المصدر، أن "جلسة المحادثات الأولى اليوم، شهدت نقاشاً جدياً وتم التداول ببعض الأفكار، الأطراف الثلاثة يطرحون أفكاراً وطروحات ستشكل مادة للبحث والنقاش في جلسة يوم غد الأربعاء".
وأشار إلى أن "الوفد الإسرائيلي متمسك بمسالة حرية الحركة في حال رصد أي تهديدات تتعلق بحزب الله، في حين ركز وفد لبنان على ضرورة وقف شامل لإطلاق النار لكن الجانب الإسرائيلي لم يلتزم بذلك حتى الآن".
وتابع المصدر، قائلاً إن "الوفد اللبناني كرر خلال الجلسة ثوابته المتعلقة بوقف تام لإطلاق النار وتثبيته وانسحاب إسرائيل من المناطق التي احتلتها وتعزيز دور الجيش اللبناني واستعادة الأسرى في إسرائيل وعودة السكان إلى مناطقهم وبلداتهم".
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، انطلقت الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، برعاية الولايات المتحدة بمقر وزارة الخارجية الأميركية.
وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون، قد أبلغ واشنطن بأنه تلقى من رئيس البرلمان اللبناني ضمانات بأن حزب الله سيلتزم بوقف شامل لإطلاق النار إذا التزمت به إسرائيل.
في حين أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعد مكالمة هاتفية مع بنيامين نتنياهو مساء أمس الاثنين، أن إسرائيل لن تهاجم حزب الله وأن الحزب لن يهاجمها، بل نقل تأكيد نتنياهو أنه لن يرسل قوات إلى بيروت، وأن أي قوات أرسلت إلى هناك أعيدت بالفعل.