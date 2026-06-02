تفكيك سلاح حزب الله يعيق مفاوضات لبنان وإسرائيل

شفق نيوز- الشرق الأوسط

كشفت وسائل إعلام، مساء اليوم الثلاثاء، عن فحوى ‏المباحثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن.‏

وذكرت وسائل الإعلام نقلاً عن مصدر مقرب من المفاوضات، أن "الوفد اللبناني ‏يصر على وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي، فيما ‏يصر الوفد الإسرائيلي على تفكيك سلاح حزب الله أولاً‏‎".

وأضاف المصدر، أن "جلسة المحادثات الأولى اليوم، شهدت ‏نقاشاً جدياً وتم التداول ببعض الأفكار، الأطراف الثلاثة ‏يطرحون أفكاراً وطروحات ستشكل مادة للبحث والنقاش في ‏جلسة يوم غد الأربعاء".‎

وأشار إلى أن "الوفد الإسرائيلي متمسك بمسالة حرية ‏الحركة في حال رصد أي تهديدات تتعلق بحزب الله، في حين ‏ركز وفد لبنان على ضرورة وقف شامل لإطلاق النار لكن ‏الجانب الإسرائيلي لم يلتزم بذلك حتى الآن‎".

وتابع المصدر، قائلاً إن "الوفد اللبناني كرر خلال الجلسة ثوابته ‏المتعلقة بوقف تام لإطلاق النار وتثبيته وانسحاب إسرائيل من ‏المناطق التي احتلتها وتعزيز دور الجيش اللبناني واستعادة ‏الأسرى في إسرائيل وعودة السكان إلى مناطقهم وبلداتهم‎".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، انطلقت الجولة ‏الرابعة من ‏المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، برعاية الولايات ‏المتحدة ‏بمقر وزارة الخارجية الأميركية‎.‎

وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون، قد أبلغ واشنطن بأنه ‏تلقى ‏من رئيس البرلمان اللبناني ضمانات بأن حزب الله ‏سيلتزم بوقف ‏شامل لإطلاق النار إذا التزمت به إسرائيل‎.‎

في حين أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعد مكالمة ‏هاتفية ‏مع بنيامين نتنياهو مساء أمس الاثنين، أن إسرائيل لن ‏تهاجم ‏حزب الله وأن الحزب لن يهاجمها، بل نقل تأكيد نتنياهو ‏أنه لن ‏يرسل قوات إلى بيروت، وأن أي قوات أرسلت إلى ‏هناك أعيدت ‏بالفعل.‏