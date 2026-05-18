تفعيل الدفاعات الجوية في مدينة أصفهان الإيرانية

شفق نيوز- طهران

كشفت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم الاثنين، عن تفعيل الدفاعات الجوية في مدينة أصفهان.

وقالت وكالة مهر، إن الدفاعات الجوية في أصفهان تم تفعيلها لسبب غير معروف، في انتظار تأكيد رسمي من السلطات الإيرانية.

وكانت وكالة مهر الإيرانية، قد أفادت بتفعيل الدفاعات الجوية في جزيرة قشم قرب مضيق هرمز.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد أعلن تأجيل هجوم على إيران كان من المقرر أن يبدأ غداً، بناء على طلب من دول خليجية، فيما وجه البنتاغون بالبقاء على أهبة الاستعداد لبدء الهجوم في حال عدم التوصل لاتفاق مع طهران.