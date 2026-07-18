تفاصيل هجمات إيرانية على الكويت والبحرين والأردن

شفق نيوز- متابعة

أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم السبت، تنفيذ هجمات استهدفت منشآت عسكرية ولوجستية أميركية في الكويت والبحرين والأردن، فيما أكد الجيش الكويتي تصديه لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة، بالتزامن مع تقارير عن إصابة عسكريين أميركيين في الأردن.

وقال الحرس الثوري الإيراني، في بيانات متتالية، إنه استهدف رصيف دعم الأسطول الأميركي بالوقود في ميناء الأحمدي بالكويت، إضافة إلى مركز استقرار الطائرات الحربية الأميركية في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين.

وأضاف أن قواته دمرت مركز بيانات استخبارية تابعاً للولايات المتحدة في البحرين، مشيراً إلى أنه يعرف باسم "بتلكو"، كما أعلن تدمير مركز أميركي للإشارات والاتصالات في الكويت.

وفي الأردن، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الجيش الإيراني استهدف بواسطة طائرات مسيرة منشآت تابعة للجيش الأميركي في قاعدة الأزرق (موفق السلطي)، في وقت تحدثت فيه تقارير إعلامية عن سماع دوي انفجارات في محيط القاعدة، فيما تحدث الجيش الأردني عن إسقاط 10 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة.

من جانب آخر، نقلت وسائل إعلام عن مسؤولين أميركيين قولهم إن عدداً من العسكريين الأميركيين أصيبوا جراء تعرض منشآت عسكرية أميركية للقصف في هجوم إيراني استهدف قاعدتين في الأردن خلال الأسبوع الجاري.

في المقابل، شهدت مناطق إيرانية عدة، ليل الجمعة السبت، سلسلة انفجارات جديدة، بينها خمس ضربات سُمع دويها في أطراف مدينة يزد وسط إيران، وهجوم صاروخي أميركي استهدف مواقع في محيط الأحواز، بالتزامن مع إعلان الحرس الثوري الإيراني تعرض ناقلتي نفط لإنفجار نتيجة "لغم بحري".