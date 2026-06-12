تفاصيل الاتفاق "الأميركي الإيراني" المرتقب

شفق نيوز- واشنطن

كشف موقع "أكسيوس" الأميركي، يوم الجمعة، عن تفاصيل مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، مؤكدة أنها تتضمن فتح مضيق هرمز بشكل كامل.

وبحسب "أكسيوس"، فإن مذكرة التفاهم تنص على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، بما يشمل لبنان مع استئناف المفاوضات النووية خلال هذه الفترة، وإعادة فتح مضيق هرمز فورا أمام الملاحة الدولية من دون رسوم، على أن تعود حركة الشحن إلى مستويات ما قبل الحرب خلال 30 يوماً، مقابل رفع الحصار الأميركي على إيران.

وأشار التقرير، إلى أن الاتفاق يتضمن التزاماً إيرانياً بعدم امتلاك سلاح نووي، ومعالجة أزمة مخزون اليورانيوم عالي التخصيب.

بدوره، قال مسؤول أميركي، إن "أحد الخيارات المطروحة يتمثل في خفض نسبة تخصيب اليورانيوم داخل إيران تحت إشراف مفتشي الأمم المتحدة".

وأوضح الموقع، أن "أي خطوات تنفيذية تتعلق بالبرنامج النووي ستبقى مرتبطة باتفاق ثان أكثر تفصيلاً، نظراً لتعقيدات الملف".

وفي الجانب الاقتصادي، يمنح الاتفاق إيران إعفاءات مؤقتة من العقوبات تسمح لها بتصدير النفط لمدة 60 يوماً، على أن يتوسع تخفيف العقوبات تدريجياً إذا التزمت طهران ببنود الاتفاق وأظهرت "حسن نية" في المفاوضات اللاحقة، على حد قول التقرير.

وأضاف أن مصير الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج ما يزال من أبرز نقاط الخلاف، إذ تطالب طهران بالحصول على جزء منها فور توقيع الاتفاق، بينما تصر واشنطن على الإفراج عنها على دفعات مرتبطة بمستوى الالتزام بالتنفيذ.

ووفقا لأكسيوس، توصل الوسطاء إلى الصيغة الحالية بعد محادثات بين الوسيط القطري ووزير الخارجية الإيراني، مع اتصالات متواصلة مع المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

ولفت الموقع، إلى أن النص حظي بموافقات رفيعة داخل إيران، لكنه لم يحصل بعد على الموافقة النهائية للمرشد الأعلى مجتبى خامنئي، فيما يواصل الوسطاء العمل على وضع اللمسات الأخيرة وتحديد موعد مراسم التوقيع.

وفي مساء يوم أمس، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التوصل إلى "تسوية" للحرب مع إيران، مشيراً إلى أن الاتفاق بات في مراحله النهائية، مع استكمال الترتيبات الأخيرة خلال الأيام القليلة المقبلة.