تفاصيل استهداف "الحديدة اليمنية" والبحرين تطلق صافرات الإنذار

شفق نيوز- صنعاء

أكد تحالف "دعم الشرعية" في اليمن بقيادة السعودية، مساء الجمعة، استهداف مواقع عسكرية حوثية في محافظة الحديدة، مبيناً أن الأهداف التي تم تدميرها مرتبطة بالتهديد على السفن التجارية بالبحر الأحمر.

ولفت التحالف إلى عدم استهداف ميناء الحديدة، وأن جميع موانئ الحديدة مفتوحة أمام الملاحة البحرية، بحسب ما نقله إعلام عربي.

إلى ذلك، قالت وكالة "رويترز" إن الإعلام السعودي يؤكد استهداف مواقع عسكرية حوثية في الحديدة مرتبطة بالتهديد على السفن التجارية بالبحر الأحمر.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين في اليمن، بوقوع 4 غارات سعودية استهدفت ومنشآت لمؤسسة الاتصالات بالحديدة وميناء المحافظة بالإضافة إلى جزيرة كمران.

وفي شأن آخر، أعلنت الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار، ودعت المواطنين والمقيمين إلى "الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن"، نتيجة ضربة إيرانية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد أعلن أمس الخميس، أن الولايات المتحدة ستعتبر إيران مسؤولة عن أي هجمات جديدة يشنها الحوثيون في اليمن، مهدداً بتوجيه "عقاب عسكري كبير" لطهران وللحوثيين.

يشار إلى أن الحوثيين أعلنوا عن غلق باب المندب أمام السفن السعودية، في حين أكد متحدث باسم "الحوثيين" إن حظر الملاحة البحرية الذي فرضته جماعته على السعودية، لا يهدف إلى وقف الحركة عبر مضيق باب المندب، بل يطال السعودية فقط.