تعرّض ناقلة بضائع لمقذوف قرب سواحل الدوحة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، يوم الأحد، أن ناقلة بضائع تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول أثناء إبحارها على بعد 23 ميلاً بحرياً شمال شرقي الدوحة.

وذكرت الهيئة، أن الحادث تسبب باندلاع حريق صغير على متن الناقلة، تمت السيطرة عليه دون تسجيل إصابات بين الطاقم أو حدوث تأثيرات بيئية.

وأفاد تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال نشرته وكالة شفق نيوز بأن الدعوات تتزايد داخل الولايات المتحدة لاستئناف مرافقة السفن التجارية عبر مضيق هرمز بشكل مباشر، بهدف تقليص قدرة إيران على استخدام المضيق كورقة ابتزاز جيوسياسي في الصراع الدائر بالمنطقة.