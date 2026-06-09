تعرف على أكثر الدول إنفاقاً على الأسلحة النووية
شفق نيوز- متابعة
كشف تقرير صادر عن "الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية"، اليوم الثلاثاء، عن إجمالي الإنفاق على الأسلحة النووية من الدول التسع النووية في العالم، مؤكداً أنه ارتفع بنحو الخمس في 2025 إلى 119 مليار دولار.
وتصدرت الولايات المتحدة الأميركية قائمة الدول التسع النووية بالإنفاق على تطوير ترسانتها في 2025 بواقع 69.2 مليار دولار بزيادة بلغت 22 بالمئة.
وأدى هذا الارتفاع البالغ 19 بالمئة مقارنة مع 2024 إلى تسجيل أعلى مستوى للإنفاق على الأسلحة النووية منذ أن بدأت الحملة في تتبع الإنفاق السنوي على الأسلحة النووية لكل من الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل في 2020.
وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة الأميركية أنفقت 69.2 مليار دولار، أي أكثر من جميع الدول النووية الأخرى مجتمعة، وشهدت أكبر زيادة بنسبة 22 بالمئة.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة تزيد الإنفاق العسكري بشكل عام بالإضافة إلى تعزيز ترسانتها النووية.
وبحسب التقرير فقد جاءت الصين في المرتبة الثانية بزيادة 7 بالمئة إلى 13.5 مليار دولار، تلتها بريطانيا في المركز الثالث من حيث الإنفاق بزيادة بنسبة 17 بالمئة إلى 12.6 مليار دولار.
وجاءت روسيا في المركز الرابع حيث أنفقت 9.5 مليار دولار بزيادة 6 بالمئة فيما ترسانتها الأكبر عالميا.