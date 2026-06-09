تعرف على أكثر الدول إنفاقاً على الأسلحة النووية

شفق نيوز- متابعة

كشف تقرير صادر عن "الحملة الدولية للقضاء ​على الأسلحة النووية"، اليوم الثلاثاء، عن إجمالي ‌الإنفاق على الأسلحة النووية من الدول التسع النووية في العالم، مؤكداً أنه ارتفع بنحو الخمس ​في 2025 إلى 119 مليار دولار.

وتصدرت الولايات المتحدة الأميركية قائمة الدول التسع النووية بالإنفاق على تطوير ترسانتها في 2025 بواقع 69.2 مليار دولار بزيادة بلغت 22 بالمئة.

وأدى ​هذا الارتفاع البالغ 19 بالمئة مقارنة مع 2024 ⁠إلى تسجيل أعلى مستوى للإنفاق على ​الأسلحة النووية منذ أن بدأت الحملة في ​تتبع الإنفاق السنوي على الأسلحة النووية لكل من الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والهند وباكستان ​وكوريا الشمالية وإسرائيل في 2020.

وأوضح التقرير أن الولايات ​المتحدة الأميركية أنفقت 69.2 مليار دولار، أي أكثر من جميع الدول ‌النووية ⁠الأخرى مجتمعة، وشهدت أكبر زيادة بنسبة 22 بالمئة.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تزيد الإنفاق العسكري بشكل عام بالإضافة إلى تعزيز ​ترسانتها النووية.

وبحسب التقرير فقد جاءت ​الصين في ⁠المرتبة الثانية بزيادة 7 بالمئة إلى 13.5 مليار دولار، تلتها بريطانيا في المركز الثالث من ​حيث ⁠الإنفاق بزيادة بنسبة 17 بالمئة إلى 12.6 مليار دولار.

وجاءت روسيا في المركز الرابع حيث أنفقت 9.5 مليار ⁠دولار ​بزيادة 6 بالمئة فيما ترسانتها الأكبر عالميا.