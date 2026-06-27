تعرض ناقلة نفط لهجوم بمقذوف مجهول في مضيق هرمز

كشفت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، يوم السبت، عن تعرض ناقلة نفط لهجوم بمضيق هرمز بواسطة مقذوف مجهول.

وذكرت الهيئة، أنها تلقت بلاغا بالحادثة، إلا أنه لم يتم الإبلاغ عن تأثيرات بيئية بعد جراء الهجوم.

وأمس الجمعة، ذكر التلفزيون الإيراني أن الحرس الثوري أوقف 3 ناقلات نفط حاولت عبور مضيق هرمز دون تصريح، قبل أن تعود الناقلات إلى الخليج.

ويعد مضيق هرمز أحد أبرز ملفات التفاوض بين واشنطن وطهران في إطار الجهود الرامية إلى إبرام اتفاق ينهي الحرب التي بدأت في 28 شباط/ فبراير الماضي.

وفي 18 حزيران/ يونيو الجاري، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تضمنت إعادة فتح المضيق أمام الملاحة التجارية، بعد أن أدى إغلاقه إلى اضطراب أسواق الطاقة وارتفاع أسعار النفط والغاز.