تعرض ناقلة نفطية لضربة بمقذوف "مجهول" قبالة السواحل العُمانية

شفق نيوز- لندن

أعلنت هيئة عمليات ‌التجارة البحرية البريطانية، يوم ​الجمعة، عن تعرض ناقلة نفط إلى ضربة بمقذوف مجهول شرقي سلطنة عُمان.

وذكرت الهيئة في بيان مقتضب اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن الناقلة أصيبت أمس الخميس أثناء إبحارها ​على ​بعد نحو 19 ‌ميلاً ⁠بحرياً شرقي منطقة "خصب" العُمانية، من دون تسجيل إصابات بشرية أو حصول تلوث بيئي في المياه.

يأتي هذا بالتزامن مع تصعيد في الهجمات المتبادلة بين القوات الأميركية وإيران بعدما استأنفت واشنطن الضربات الجوية على السواحل الإيرانية منذ الأسبوع الماضي لترد طهران بضرب أهداف في دول خليجية.