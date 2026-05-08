تصعيد واسع جنوب لبنان.. غارات إسرائيلية وتحذيرات بالإخلاء وردود من حزب الله

شفق نيوز- بيروت

شهد جنوب لبنان، يوم الجمعة، تصعيداً عسكرياً واسعاً مع تواصل الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي، بالتزامن مع هجمات أعلنها حزب الله اللبناني.

وأفادت وسائل إعلام، بوقوع "غارة إسرائيلية على بلدة بيوت السياد"، إلى جانب "قصف مدفعي على بلدتي الحنية والقليلة جنوبي لبنان".

كما استهدفت غارات إسرائيلية "أطراف بلدة النميرية وبلدات طورا و الحلوسية و طيرفلسيه والشعيتية" جنوبي البلاد.

وأعلنت وكالة الأنباء اللبنانية مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة طورا في قضاء صور".

من جهتها، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية "إصابة شخصين إثر سقوط مسيّرة متفجرة في رأس الناقورة، والعثور على مسيّرة مفخخة في نهاريا".

وأصدر الجيش الإسرائيلي "إنذاراً لسكان قرية العباسية في جنوب لبنان بضرورة الإخلاء لمسافة لا تقل عن ألف متر".

في المقابل، قالت وسائل إعلام تابعة لحزب الله إن "المقاومة استهدفت للمرة الأولى منذ بدء العدوان منصة قبة حديدية في أحد أكثر مواقع الاحتلال تحصيناً".

وأضافت أن "المقاومة بدأت باستخدام مقذوف نوعي في العمليات الأخيرة ضد دبابات الميركافا".

كما أشارت إلى أن "الصليب الأحمر اللبناني تمكن من الدخول إلى بلدة بلاط وسحب جثامين ثلاثة قتلى قضوا في غارة استهدفت البلدة أمس".