تصعيد مستمر.. غارات اسرائيلية عنيفة جنوب لبنان وحزب الله يرد

نفذ الجيش الإسرائيلي، صباح الأحد، سلسلة غارات من مسيرات وطائرات حربية أستهدفت النبطية وجبشيت وبلدات بقضاء صور جنوب لبنان.

وأكد الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن قوات الفرقة 91 هاجمت خلال نهاية الأسبوع، أكثر من 40 بنية تحتية وقضت على أكثر من 10 عناصر من حزب الله.

وأشار إلى أن قوات الجيش، اعترضت هدفا جويا مشبوها في منطقة انتشارها جنوبي لبنان.

إلى ذلك، أفادت، إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن رئيس بلدية كريات شمونة، قوله إن هناك "وقف إطلاق نار وهمي بالشمال ولا يمكن الحفاظ على حياة طبيعية".

في المقابل، رد حزب الله اللبناني، على هذه الهجمات، وأكد استهداف جرافة دي 9 إسرائيلية عند خلة راج في بلدة دير سريان، بواسطة طائرة مسيرة، وتحقيق إصابة الهدف.

في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام لبنانية، بمقتل 3 أشخاص بينهم سوريان وإصابة 5 آخرين جراء القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان صباح اليوم.