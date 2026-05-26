تصعيد متسارع بين إسرائيل وحزب الله.. غارات ومسيرات تضرب مواقع عسكرية

شفق نيوز- بيروت

شهد جنوب لبنان، يوم الثلاثاء، تصعيداً عسكرياً واسعاً بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، تخللته غارات جوية مكثفة وهجمات بالطائرات المسيّرة، وسط تبادل للاتهامات بشأن خرق وقف إطلاق النار.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، بحسب وسائل إعلام عبرية، أنه هاجم خلال الليلة الماضية أكثر من 100 هدف وبنية تحتية وعناصر تابعة لـ"حزب الله" في مناطق البقاع وجنوب لبنان، مؤكداً سقوط عدة طائرات مسيّرة مفخخة أطلقها الحزب داخل الأراضي الإسرائيلية من دون تسجيل إصابات.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن مسيّرة أخرى أصابت موقعاً عسكرياً في منطقة الجليل من دون تفعيل صفارات الإنذار، فيما أفادت قناة "آي 24" العبرية بأن قوات إسرائيلية توغلت شمال "الخط الأصفر" في جنوب لبنان ونفذت عمليات اجتياح بهدف القضاء على منصات إطلاق المسيّرات التابعة للحزب.

في المقابل، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بتعرض بلدة صريفا وساحل المنصوري في قضاء صور لقصف إسرائيلي، بينما تحدثت وسائل إعلام لبنانية عن سلسلة غارات طالت بلدات عدة في الجنوب.

من جهتها، أعلنت "المقاومة الإسلامية" التابعة لـ"حزب الله" استهداف تجمع لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي عند مجرى النهر في بلدة زوطر الشرقية بقذائف المدفعية، مؤكدة احتراق آلية "هامر" إسرائيلية بعد استهدافها بمسيّرة من طراز "أبابيل"، وفقاً لوسائل إعلام تابعة للحزب.

وفي السياق، أفاد مراسل قناة "الميادين" التابعة لحزب الله، بارتفاع حصيلة قتلى الغارات الإسرائيلية على بلدة مشغرة شرق لبنان إلى 14 شخصاً، مع استمرار عمليات البحث تحت الأنقاض، فيما شن الطيران الإسرائيلي غارتين جديدتين على بلدة يحمر الشقيف جنوبي البلاد.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، بالتزامن مع تبادل القصف والهجمات الجوية منذ ساعات الصباح الأولى.