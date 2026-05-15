تصعيد متبادل جنوب لبنان.. حزب الله يستهدف دبابة وآليات والجيش الإسرائيلي يرد بغارات

شفق نيوز- بيروت

شهد جنوب لبنان، اليوم الجمعة، تصعيداً ميدانياً متبادلاً بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، تخللته هجمات بمسيّرات وقصف مدفعي وغارات جوية.

وقال الجيش الإسرائيلي، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عربية، إنه "اعترض هدفاً جوياً مشبوهاً في المنطقة التي يعمل فيها جنوده في جنوب لبنان"، فيما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية "تفعيل صفارات الإنذار في 4 بلدات بالجليل الغربي خشية تسلل مسيرة".

وأضاف الجيش الإسرائيلي إن "مسيرات متفجرة سقطت في مناطق قرب حدود لبنان دون وقوع إصابات، ما يشكل خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار"، مؤكداً أنه "بدأ هجوماً يستهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله في منطقة صور جنوب لبنان".

وفي المقابل، أعلن حزب الله أنه "استهدف بمسيّرة دبابة ميركافا في بلدة رشاف جنوبي لبنان وحقق إصابة"، مضيفاً أنه "قصف بقذائف المدفعية 3 آليات إسرائيلية كانت تقوم بعمليات تجريف في بلدة الخيام".

وأفاد وسائل إعلام، بوقوع "غارة من مسيّرة إسرائيلية على بلدة شحور"، تلتها "غارة إسرائيلية على بلدة العباسية شمال مدينة صور جنوبي لبنان".

يأتي هذا بالتزامن مع انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، عصر أمس الخميس وستستمر حتى اليوم الجمعة، رغم غياب مؤشرات إلى إمكانية تحقيق خروقات جدية أو التوصل إلى تفاهمات بين الجانبين.

وبحسب مصادر لبنانية، فإن "لبنان سيطالب إسرائيل بعدم تنفيذ أي ضربات أو عمليات عسكرية والعودة إلى لجنة (الميكانيزم) في حال الاشتباه بأي موقع لحزب الله، ولا ضمانات كافية للبنان من قبل إسرائيل بوقف إطلاق النار".