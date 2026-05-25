تصعيد إسرائيلي واسع يطلق موجة نزوح في الضاحية وجنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، تنفيذ ضربات واسعة في جنوب لبنان استهدفت مواقع تابعة لحزب الله، في وقت أفادت فيه تقارير ميدانية ببدء حركة نزوح من عدد من المناطق المتأثرة بالعمليات العسكرية.

وأكد الجيش الإسرائيلي، بحسب ما نقلته وسائل إعلام، استهداف نحو 10 مراكز قيادة ومستودعات أسلحة لحزب الله في منطقة صور.

وأضاف، أن "قواتنا استهدفت اليوم أكثر من 70 موقعا لحزب الله في مناطق متفرقة من لبنان".

وأشار الجيش إلى أنه "تم القضاء على عناصر من حزب الله كانوا يستقلون دراجات نارية في مناطق بجنوب لبنان".

إلى ذلك أفاد شهود عيان لوكالة شفق نيوز، عن باتساع العمليات الإسرائيلية في مناطق جنوب لبنان بدءاً من الليلة، مع موجة نزوح للمواطنين من تلك المناطق.

وفي الوقت ذاته أفاد ‏قائد المنطقة الشمالية بالجيش الإسرائيلي الميجور جنرال رافي ميلو، بأن الحرب ضد حزب الله ستتصاعد أكثر الليلة وخلال الأيام المقبلة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن اليوم عن توجيه بزيادة الضغط في لبنان وتوجيه ضربات قوية لحزب الله.

وقال نتنياهو: "نحن في حرب مع حزب الله وقتلنا 600 من عناصره في الأسابيع الأخيرة، وسنزيد من حجم ضرباتنا على حزب الله ولن نتوقف"، مبيناً أنه "لدينا فريق خاص يعمل لمواجهة تهديد المسيرات الانتحارية".