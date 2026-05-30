تصعيد جديد بشأن هرمز.. تحذير أميركي وتهديد إيراني

شفق نيوز- واشنطن/ طهران

أكد وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، يوم السبت، أن مضيق هرمز سيكون مفتوحا دون رسوم ويمكن للجميع استخدامه، فيما هددت إيران باستهداف السفن المخالفة لقوانين العبور من المضيق.

وقال هيغسيث في تصريحات صحفية، إن "إيران تعرف بوضوح شديد ما هي توقعاتنا وهي تتحرك في اتجاهنا وتدرك إلى أين يجب أن تصل الأمور، والنتيجة النهائية ستكون شيئا نفخر بالدفاع عنه".

بالمقابل، أصدر مقر "خاتم الانبياء" الإيرانية، تهديداً للسفن المخالفة لقوانين طهران بشأن مضيق هرمز.

وشدد المقر في بيان، على "ضرورة التزام جميع السفن، التجارية منها والناقلات، بالمرور عبر المسارات المحددة فقط، والحصول على تصريح من البحرية التابعة للحرس الثوري".

وأضاف أن "أي مخالفة لهذه اللوائح ستُعرّض أمن الملاحة للخطر الشديد".

وحذر مقر "خاتم الانبياء، من أن "أي عمل تقوم به السفن العسكرية للتدخل في إدارة مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة سيُقابل بردود فعل عنيفة من القوات المسلحة الإيرانية.

وكان هيغسيث شدد، في وقت سابق من اليوم السبت، على أن قوات بلاده البحرية تواصل الحصار الذي وصفه بـ"الفولاذي" على الموانئ الإيرانية، مع فرض السيطرة التامة على خطوط الملاحة في مضيق هرمز.

يأتي هذا بالتزامن مع تأكيد هيئة البحرية البريطانية، في وقت سابق من اليوم، أن القوات الأميركية تنفذ حصارها البحري على إيران بـ"صرامة" رغم إعلان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب عن رفعه.

وحذرت الهيئة في بيان، من أن الوضع بمضيق هرمز لا يزال "حرجاً"، حاثةً السفن على تجنب الإبحار بالمنطقة. ودعا البيان قائدي السفن في محيط هرمز إلى إظهار عدم النية بالتوجه إلى موانئ إيران، مشددةً على أن عدم امتثال السفن لأوامر البحرية الأميركية بمضيق هرمز يعرضها للخطر.