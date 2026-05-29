تصعيد جديد.. "الناتو" والاتحاد الأوروبي يدينان باختراق روسيا للأجواء الرومانية

2026-05-29T06:17:56+00:00

شفق نيوز - متابعة

ندد كل من تحالف الشمال الأطلسي "الناتو"، والاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، باختراق طائرة مسيّرة روسية لأجواء رومانيا تزامناً مع تصاعد العمليات العسكرية في الحرب القائمة بين موسكو وكييف.

وفي بيانات متفرقة وصف "الناتو" والاتحاد الأوروبي، اختراق مسيرة روسية لأجواء رومانيا بأنه عمل "متهور ومدان وتجاوز للخط الأحمر".

يأتي هذا تزامناً مع ما أعلنته وزارة الدفاع الرومانية فجر اليوم الجمعة، أن مسيرة روسية دخلت أجواء منطقة "غالاتي" وسقطت على مبنى سكني ما أسفر عن اندلاع حريق داخل احدى الشقق، محذرة من مغبة التصعيد جراء ذلك.

