تصعيد بين إسرائيل وحزب الله.. قتلى وجرحى وغارات جنوب لبنان

شهدت جبهة جنوب لبنان، يوم الأربعاء، تصعيداً عسكرياً متبادلاً بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، تخللته هجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ، إلى جانب غارات جوية أسفرت عن سقوط ضحايا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي "سقوط طائرة مسيّرة مفخخة قرب الحدود اللبنانية دون وقوع إصابات"، مشيراً إلى أن حزب الله أطلق طائرات مسيّرة مفخخة وعدة صواريخ نحو قواته في جنوب لبنان.

وأضاف أن "طائرتين مسيّرتين مفخختين تابعتين لحزب الله انفجرتا بالقرب من قواته"، لافتاً إلى "اعتراض طائرة مسيّرة أُطلقت من لبنان قبل دخولها الأجواء الإسرائيلية"، مؤكداً "إصابة جنديين جراء هذه الهجمات".

في المقابل، أعلن حزب الله أنه "قصف تجمعاً لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط بلدة البياضة جنوبي لبنان"، مؤكداً "استهداف مركز قيادي للجيش الإسرائيلي في بلدة القنطرة بطائرة مسيّرة وتحقيق إصابة مباشرة".

كما أشار الحزب إلى "استهداف آلية هامر إسرائيلية في بلدة دير سريان، وأخرى في بلدة حولا، بواسطة طائرات مسيّرة، وتحقيق إصابات مؤكدة".

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن "غارة إسرائيلية استهدفت بلدة كونين جنوبي البلاد"، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية "سقوط أربعة قتلى وخمسة جرحى جراء غارة إسرائيلية على بلدة زلايا في البقاع شرقي لبنان".

وفي السياق، ذكر الجيش الإسرائيلي أنه "بدأ استهداف مواقع وبنى تحتية تابعة لحزب الله في مناطق عدة من لبنان"، في وقت أفادت الوكالة اللبنانية بوقوع "غارتين إسرائيليتين على بلدتي الريحان والمنصوري جنوبي البلاد".