تصاعد أعمدة الدخان بالتزامن مع انفجارات جنوبي إيران

شفق نيوز- طهران

نشر ناشطون وحسابات إيرانية عبر المنصات، الثلاثاء، صورا توثق تصاعد أعمدة الدخان إثر وقوع انفجارات في جزيرة كيش جنوبي إيران.

وأظهرت الصور تصاعد أعمدة الدخان من أحد المواقع، فيما أفاد ناشروها بأن المنطقة شهدت انفجارات وهجمات أخرى لاحقا.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية في وقت سابق، بسماع دوي انفجارات في بندر عباس وجزر كيش وقشم وأبو موسى، فيما أعلنت محافظة هرمزغان أن مقذوفا أصاب الجزء الغربي من مدينة بندر عباس دون تسجيل إصابات.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية، قد أعلنت قبل قليل، بدء ليلة ثالثة من الضربات على إيران، مؤكدة أنها تستهدف إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية.

من جانبه قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تعليق على الموجة الجديدة من الغارات: "نهاجم قدراتها المتعلقة بمضيق هرمز"

وأضاف: "نفرض حصاراً أكثر فاعلية من ضربهم، والاتفاق مع إيران ممكن".