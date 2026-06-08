تصاعد حدة التوتر بين حكومة بزشكيان والإعلام الرسمي في إيران

شفق نيوز- طهران

انتقدت معاونة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، زهرا بهروز آذر، هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية في إيران "صداوسيما"، متهمة إياها بالعرقلة وغياب الإنصاف، وذلك بعد تصاعد الجدل بين حكومة الرئيس مسعود بزشكيان والجهاز الإعلامي الرسمي.

وقالت بهروز آذر في منشور على منصة "إكس"، إن الرئيس الإيراني، الذي يقوم "اعتقاده وكلامه وعمله على العمل من أجل رضا الله والناس"، ويوصي دائماً بتحمل الخلافات، إذا بدا مستاءً بهذا الشكل، فإن ذلك يعني أن "العرقلة وغياب الإنصاف تجاوزا الحد".

وأضافت أنه من المؤسف أن تمتلك "صداوسيما" جزءاً يسيراً من هاجس الرئيس تجاه إيران وحياة جميع المواطنين الإيرانيين.

ويأتي موقف بهروز آذر بعد انتقادات متزايدة داخل الدائرة القريبة من بزشكيان لما تعتبره الحكومة تغطية غير منصفة من جانب الإعلام الرسمي، في وقت تواجه فيه الإدارة الإيرانية ضغوطاً اقتصادية ومعيشية متصاعدة، إلى جانب خلافات سياسية داخلية بشأن إدارة الملفات العامة.

وتتمتع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بموقع خاص داخل بنية النظام السياسي في إيران، إذ لا تخضع مباشرة للحكومة، ما جعلها في محطات سابقة ساحة توتر بين الحكومات المتعاقبة والتيارات السياسية المحافظة والإصلاحية.